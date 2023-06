Neue Musik-Show für Andrea Kiewel auf SAT.1: Was wird jetzt aus dem ZDF-Fernsehgarten?

Mainz/Frankfurt am Main - Andrea "Kiwi" Kiewel (58) bekommt eine neue eigene Show beim ZDF-Konkurrenten SAT.1. Wie geht es jetzt mit dem allseits beliebten Fernsehgarten weiter?

Andrea "Kiwi" Kiewel (58) moderiert seit mehr als 20 Jahren den ZDF-Fernsehgarten. Müssen sich die Fans aufgrund ihrer neuen SAT.1-Show nun Sorgen machen? © Ralph Orlowski/ZDF/dpa

Seit über 20 Jahren beglückt uns Andrea Kiewel mit ihren Moderationskünsten sonntags im beinahe schon legendären ZDF-Fernsehgarten. Wegzudenken ist sie in dieser Position also schon lange nicht mehr und schon gar nicht für ihre zahlreichen Fans, die das bunte Treiben auf dem Mainzer Lerchenberg so lieben.



Nun kam allerdings ans Licht, dass die zwischen Frankfurt und Tel Aviv pendelnde "Kiwi" eine neue eigene Gute-Laune-Show beim Privatsender SAT.1 bekommt, die dem Fernsehgarten ordentlich Konkurrenz machen könnte.

"Kiwis große Partynacht" nennt sich der TV-Spaß, der ab 2024 zur Primetime über die deutschen Mattscheiben flimmern wird.

Damit feiert Kiewel ihr großes Comeback bei dem Sender, bei dem sie einst 1993 mit dem "Frühstücksfernsehen" ihren Durchbruch schaffte.

Die "Bild" zitiert bezüglich einer Einordnung einen Insider mit den Worten: "SAT.1 möchte die Show irgendwo zwischen Giovanni Zarrella (ZDF) und Beatrice Egli (ARD) ansiedeln."