ZDF-Fernsehgarten am Sonntag: Internationaler Shootingstar kommt!

Mainz - Auch am kommenden Sonntag begrüßt Moderatoren-Legende Andrea "Kiwi" Kiewel (59) wieder zahlreiche Stargäste in ihrem sommerlichen Wohnzimmer - dem ZDF-Fernsehgarten. Der Start der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland spielt dabei eine große Rolle.