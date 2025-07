ZDF-Fernsehgarten: Mallorca-Party steigt ohne diese beiden Stars

Mainz/Berlin - Der ZDF-Fernsehgarten am Sonntag steht unter dem Motto "Mallorca-Party", doch ein bekanntes Musiker-Duo wird entgegen der Ankündigung des Mainzer Senders nicht bei der Live-Show auftreten.

Per Instagram-Story sagten "Die Atzen" alle Auftritte für das Wochenende krankheitsbedingt ab. © Montage: Screenshot/Instagram/dieatzen

"Die Atzen" ("Das geht ab!") haben ihre Teilnahme an der Show am Samstag via Instagram-Story gecancelt.

"Wir müssen krankheitsbedingt unsere Auftritte fürs Wochenende absagen", heißt es wörtlich in dem Text.

Die Rapper "Frauenarzt" (46) und Manny Marc (45) wünschen aber allen Fans des ZDF-Fernsehgartens "viel Spaß mit den anderen Acts".

Für Malle-Sound bei der Show sollen unter anderem Mickie Krause (55), Anna-Maria Zimmermann (36) und Lorenz Büffel (46) sorgen.