Aus nach 10 Minuten: ZDF-Fernsehgarten abgebrochen! Und die Ticket-Preise?

Alles in Kürze

Für Kiewel und Co-Moderator Rudi Cerne (66) ging es in ein kleines überdachtes Studio, von dort wurde die Show für die TV-Zuschauer fortgesetzt.

Aber aufgrund eines heftigen Unwetters mit Gewitter musste die Show am Sonntagmittag nach knapp zehn Minuten zumindest im Outdoor-Bereich aus Sicherheitsgründen unterbrochen werden.

Alle 6000 angereisten Zuschauer mussten den Mainzer Lerchenberg unmittelbar nach Start der Sendung und unter strömenden Regen wieder verlassen. © Karsten Schmalz

Die Musik-Acts, darunter Mickie Krause (55), Lorenz Büffel (46) und Jürgen Milski (61), traten in der Folge nicht wie gewohnt auf der großen Open-Air-Bühne, sondern auf der kleinen Indoor-Bühne auf - was angesichts der ausgiebig performten Party-Knaller etwas befremdlich wirkte.

Draußen versank der Fernsehgarten derweil im sintflutartigen Regen.

Auch im weiteren Verlauf konnte die Sendung zum Bedauern aller witterungsbedingt zumindest mit Publikum nicht mehr unter freiem Himmel stattfinden.

Lediglich Rettungskräfte sowie Management und Anhang der Künstler kamen am Ende noch einmal in den Genuss, einige Malle-Hits live auf der Hauptbühne präsentiert zu bekommen.

Wie Kiwi später verkündete, wurden alle Ticketbesitzer in der Zwischenzeit in die umliegende Meistermannhalle verbracht. Von dort aus konnten sie auf großen Monitoren die Sendung immerhin in geselliger Runde mitverfolgen.

Bittere News zum Abschluss: Auch am nächsten Sonntag schauen alle Fans des wilden Fernsehgarten-Treibens in die Röhre. Grund dafür: Das ZDF überträgt zu jenem Zeitpunkt Sport!

Erstmeldung 12.42 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.43 Uhr.