ZDF-Fernsehgarten: Hit-Marathon und Kiwi beim Flirten erwischt

Kurz darauf gestand die Moderatorin freimütig: "Der sieht so sexy aus, der Carpendale."

"Er ist der Hit, ich bin der Marathon", sagte die 59-Jährige am Beginn der Live-Show im ZDF-Gelände in Mainz-Lerchenberg.

Die 59-Jährige moderiert sei dem Jahr 2000 den ZDF-Fernsehgarten, nur im Jahr 2008 legte sie eine Pause ein. © Hannes P. Albert/dpa

In der Show ging es unterdessen bei schönstem Mai-Wetter fröhlich weiter.

Neben abgehalfterten "Hits" wie "The Spirit of the Hawk" von "Rednex", "Moviestar", gesungen von Mark Keller (60), und einer spanischen Version des Neue-Deutsche-Welle-Songs "Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann" wurden zur Unterhaltung der Zuschauer auch diverse Spiele veranstaltet.

Als Gladiatoren traten dabei Schauspielerin Janine Kunze (51), Choreograf Detlef Soost (54), Dschungelcamp-Siegerin Lucy Diakovska (49) und der Tänzer Valentin Lusin (38) in zwei Teams gegeneinander an. "Mir fehlt das Schneckenrennen ..." wurde auf "X" dazu gemeckert.

Bei einem der Spiele kam es zu einem Zwischenfall: "Ich glaube, Detlef hat jemanden verletzt", raunte Janine Kunze. Der 54-Jährige war offenbar mit einer Seniorin im Publikum zusammengestoßen, doch mit einer Umarmung der älteren Dame war der Fauxpas schnell aus der Welt geschafft.