ZDF-Fernsehgarten: Kiwi bespannt Gäste beim Umziehen und "tote" Amigos auf der Bühne

Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten grüßte am heutigen Sonntag unter dem Motto "Discofox" mit einer tänzerischen Ausgabe. Dabei sorgte der Auftritt der "Amigos" ebenso für Zündstoff wie ein sehenswerter Auftritt eines Männerballetts.

"Wenn der Tod auf der Bühne steht und die Musik so langweilig ist, dass das Publikum zwischendrin das Klatschen vergisst #fernsehgarten ", schrieb dort ein User. Damit fasste er den Aktionsradius der beiden Protagonisten zwar richtig zusammen, bei der Stimmung auf dem Mainzer Lerchenberg lag er allerdings vollkommen daneben, denn die war trotz allem bombastisch.

Mit den Worten "Selbst wenn im Paradies nichts mehr geht, sie kann man rufen und sie kommen und sie helfen", kündigte Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (59) ihre "Brüder" an, die anschließend ihren neuesten Hit "SOS im Paradies" zum Besten gaben.

Doch bei ihrem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten sah man nun deutlich, dass die liebenswerten Brüder Bernd (73) und Karl Heinz Ulrich (75) naturgemäß etwas in die Jahre gekommen sind.

Nur kurze Zeit später sorgte dann ein Männerballett bei Kiwi für hormongesteuerte Hochgefühle. Die sogenannten "Turedancer" aus Zellingen in Unterfranken samt ihrem 1. Vorsitzenden Dr. Florian Lang betraten nämlich die größte Open-Air-Show Europas.

Im Interview mit dem Doktor verriet Kiwi schließlich ein pikantes Geheimnis. "Was ihr nicht wisst, ist, dass euer Container direkt vor meinem Fenster ist. Und ich gesehen habe, wie ihr euch umgezogen habt", gab die 59-Jährige lächelnd und offenherzig preis. Nun ja, lassen wir das einmal so stehen!

Was letztlich viel mehr überraschte, war der außerordentlich starke Auftritt der Tanzgruppe, die mit ihrer Performance namens "Glanz und Gloria" eher an hochwertige Musical-Shows als an den üblichen Fernsehgarten-Klamauk erinnerten.