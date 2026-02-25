ZDF-Fernsehgarten: Kiwi kündigt Start des Ticket-Vorverkaufs an
Mainz - "Schaut Euch mal diesen leeren Südhang an: Es wird Zeit, dass Ihr alle wiederkommt!", sagt Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) zu Beginn eines Clips, der sie vor dem Hintergrund des leeren Fernsehgarten-Geländes in Mainz-Lerchenberg zeigt.
"Am 2. März, also in fünf Tagen, beginnt der Kartenvorverkauf. Stellt Euch den Wecker, macht Euch einen Knoten ins Taschentuch, kauft Tickets!", heißt es weiter in dem Instagram-Reel vom Mittwochnachmittag.
"Denn wer zu spät kommt, den bestraft der Fernsehgarten", setzt die ehemalige Leistungsschwimmerin mit einem Lächeln hinzu.
"40 Jahre! Wir feiern, das wird unser Sommer", verspricht Kiwi zum Abschluss des Clips. Die Moderatorin weist damit auf das Motto der ersten diesjährigen Fernsehgarten-Folge am 10. Mai hin.
Sie steht ganz im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums der TV-Show, wie das ZDF bekannt gab.
Der beliebte "Mallorca"-Fernsehgarten soll im Juli stattfinden
Auf der Website des Senders können die Fernsehgarten-Fans auch ab 2. März, 10 Uhr, Tickets für die einzelnen Show-Termine bestellen. Es werden wie üblich Tischplätze, Tribünenplätze und Stehplätze angeboten.
"Bitte berücksichtigen Sie, dass alkoholische Getränke nicht mitgebracht werden dürfen und im Veranstaltungsbereich ausschließlich alkoholfreie Getränke angeboten werden", heißt es weiter.
Demnach geht die Fernsehgarten-Saison 2026 bis zum 27. September, wobei jetzt schon sicher ist, dass die Show am 9. August ausfallen wird.
Diverse klassische Themen der zurückliegenden Jahre werden wieder aufgegriffen: "Schlagerparty" ist für den 17. März sowie für den 30. August geplant, der "Discofox"-Fernsehgarten für den 21. Juni.
Der bei sehr vielen Fans beliebte "Mallorca"-Fernsehgarten steht für den 19. Juli im Programm - im vergangenen Jahr waren die Tickets zu dieser Show innerhalb kurzer Zeit vergriffen, was für einigen Unmut bei den Fans sorgte.
Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa