ZDF-Fernsehgarten: Kiwi kündigt Start des Ticket-Vorverkaufs an

Mainz - "Schaut Euch mal diesen leeren Südhang an: Es wird Zeit, dass Ihr alle wiederkommt!", sagt Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) zu Beginn eines Clips, der sie vor dem Hintergrund des leeren Fernsehgarten -Geländes in Mainz-Lerchenberg zeigt.

Fernsehgarten-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) kündigte am Mittwoch auf Instagram den Beginn des Ticket-Vorverkaufs an. © Sascha Baumann/ZDF/dpa

"Am 2. März, also in fünf Tagen, beginnt der Kartenvorverkauf. Stellt Euch den Wecker, macht Euch einen Knoten ins Taschentuch, kauft Tickets!", heißt es weiter in dem Instagram-Reel vom Mittwochnachmittag.

"Denn wer zu spät kommt, den bestraft der Fernsehgarten", setzt die ehemalige Leistungsschwimmerin mit einem Lächeln hinzu.

"40 Jahre! Wir feiern, das wird unser Sommer", verspricht Kiwi zum Abschluss des Clips. Die Moderatorin weist damit auf das Motto der ersten diesjährigen Fernsehgarten-Folge am 10. Mai hin.

Sie steht ganz im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums der TV-Show, wie das ZDF bekannt gab.