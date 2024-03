ZDF-Fernsehgarten: Ticket-Vorverkauf bringt die Fans auf die Palme

Mainz - Anfang Mai startet der ebenso beliebte wie berüchtigte ZDF-Fernsehgarten . Doch viele Fans der Kult-Show mit Andrea "Kiwi" Kiewel (58) als Moderatorin sind genervt. Der Grund hierfür ist der Ticketverkauf, der am zurückliegenden Wochenende begann.

Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (58) ist schon seit vielen Jahren DAS Gesicht des ZDF-Fernsehgartens. © Hannes P. Albert/dpa

Am Samstag gab das Fernsehgarten-Team mit einem Instagram-Eintrag den Start des Ticket-Vorverkaufs für die Saison 2024 bekannt.

Dies war offenbar der Startschuss für einen regelrechten Ansturm. Insbesondere zwei Show-Termine waren offensichtlich so begehrt, dass sie in kurzer Zeit so gut wie ausverkauft waren.

Für die "Schlagerparty" am 3. Juni sowie für den "Mallorca-Fernsehgarten" am 14. Juli gibt es für Interessierte nur noch Wartelisten, um auf Resttickets hoffen zu können, wie dem Online-Ticketservice des ZDF zu entnehmen ist.

Viele der Fans sind deshalb erbost. "Na toll. Malle- und Schlager-#Fernsehgarten jetzt schon Warteliste. Ging doch grade erst los der VVK. Pffff…" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst), heißt es etwa in einem Eintrag auf der Social-Media-Platform "X" (vormals Twitter).

Auch unter dem Instagram-Eintrag, mit dem der Vorverkauf-Start bekannt gegeben wurde, sind diverse kritische Kommentare zu finden.