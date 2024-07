ZDF-Fernsehgarten: Kiwi mit schrägem Franzosen-Outfit und unangenehmes Klischeegehabe!

Mainz - Vive la France, hieß es an diesem Sonntag getreu dem Motto "Paris/Frankreich" beim ZDF-Fernsehgarten . Dabei warf sich Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (59) unter anderem in ihr "französischstes" Outfit, das sie auftreiben konnte und musste dafür viel Kritik einstecken.

Vor allem die - zugegeben - nicht ganz stimmige Farbkombination sorgte auf der Social-Media-Plattform für Aufregung. "Das rosa der Mütze passt so gar nicht zu dem rot des Oberteils" oder "Kiwi sieht aus wie Rotkäppchens Großmutter", lauteten nur zwei beispielhafte Kommentare von vielen in jene Richtung.

Nach einer gebührenden Einfahrt auf den Mainzer Lerchenberg in einem Citroën 2CV, besser bekannt als "Ente", stieg Andrea Kiewel unter tosendem Applaus aus einem der zahlreichen Oldtimer und begrüßte ihr Publikum mit einem fröhlichen "Bonjour".

Ein wenig Kritik hagelte es im Netz immer mal wieder, dass man zu sehr die einfachen französischen Klischees à la Eiffelturm, Baguette und mit französischem Akzent sprechen, bedienen würde.

"Die Franzosen sind bestimmt mega Fans heute vom FG. Nicht", fasste es ein User stellvertretend ironisch zusammen. Ein anderer ging sogar so weit, dass er an eine Kriegserklärung der Blau-Weiß-Roten glaubt: "Nach diesem #Fernsehgarten erklären uns die Franzosen sicher den Krieg...", so sein O-Ton.