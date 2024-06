ZDF-Fernsehgarten: Zuschauer-Fail und großer Ärger um "Major Tom"-Cover!

Mainz - Unter dem Motto "Fußballparty" strömten auch an diesem Sonntag zahlreiche Menschen zum ZDF-Fernsehgarten , den wie gewohnt TV-Legende Andrea "Kiwi" Kiewel (59) moderierte. Neben einem lustigen Zuschauer-Fail gab es im Netz vor allem aufgrund einer musikalischen Performance mächtig Unmut.

Basler ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Ja, der muss ja stehen, damit er auch was sieht." Daraufhin rief Kiwi den sympathischen Senior wieder zu sich und er durfte sich kurze Zeit zum König der Bananenflanken und der Ex-Leistungsschwimmerin gesellen.

Der abgewandelte Remix mit wummerndem Bass erhielt kein positives Echo. Auf X wurde unter anderem gefragt, ob Peter Schilling die "schreckliche" Song-Kopie genehmigt habe. Ein anderer Online-Kritiker forderte gar ein Gesetz gegen die Verunstaltung von Liedern. Und dies waren nur zwei exemplarische Feedbacks von einigen Nutzern, die in die gleiche Kerbe schlugen.

Ein echtes Frettchen namens TaoTao sollte orakeln, wer das EM-Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz am Sonntagabend (21 Uhr/Das Erste) gewinnt. Dafür musste er sich für einen der beiden platzierten Futternäpfe entscheiden.

Nach weiteren Musik-Auftritten, vorgeführten Kochkünsten und den typischen Spielen des Fernsehgartens gab es noch ein tierisches Novum in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.

Und wie sollte es anders sein - TaoTao sagte ganz eindeutig einen deutschen Sieg im dritten Gruppenspiel gegen die Schweiz vorher.

Den Abschluss des Tages übernahm anschließend Right Said Fred und brachte dabei den Lerchenberg noch einmal mit ihrem Gassenhauer "Stand Up" zum Beben.

Nächste Woche findet der Fernsehgarten wie gewohnt um 12 Uhr (ZDF) statt - dann mit der wohl beliebtesten Ausgabe der Saison unter dem Motto "Schlagerparty".