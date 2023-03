ZDF-"Herzkino": Dieses Paar muss in Leipzig zur Therapie

Leipzig - Das Schauspieler-Paar Gisa Flake (37, "heute show") und Knud Riepen (42, "Ella Schön") hat eine Therapie nötig - aber nur im Film. Die beiden spielen in der neuen ZDF-"Herzkino"-Reihe "Familie Anders" ein Paar in der Krise. Im Doppelinterview mit TAG24 haben sie über die gemeinsamen Dreharbeiten in Leipzig gesprochen und erzählt, warum die Messestadt eine besondere Bedeutung in ihrer Liebesgeschichte hat.