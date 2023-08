6 SOKOs im ZDF: An diesen Tagen starten die neuen Staffeln

Mainz - Der Sommer feiert sein von vielen langersehntes Comeback. Gleichzeitig laufen fürs Fernsehen aber auch die Vorbereitungen für die kältere Jahreszeit in der zweiten Hälfte von 2023. Das ZDF hat nun die Staffelstarts seiner SOKOs verkündet. Satte 123 neue Kriminalfälle warten auf Euch!

Bereits klar war, dass die SOKO Leipzig - erfolgreichster Ableger der gesamten SOKO-Reihe und als einziger in der Primetime - am 1. September (21.15 Uhr) mit Staffel 24 ins Rennen geht.

In Folge 1 ("Joela") wird nach einer Partynacht eine erst 15-jährige Jugendliche tot an Gleisen auf einem Bahnhofsgelände gefunden. Zuerst wird vermutet, es handelt sich um Joela Hinrichs, doch die ist noch am Leben.

Wie kam sie zu Tode und warum?