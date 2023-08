Heiko ist AfD-Protestwähler: "Habe in der Politik das Gefühl wie in der DDR"

Ruhla - Heiko Braun und Tochter Rebecca sind politisch nicht einer Meinung. Während er aus Protest die Alternative für Deutschland ( AfD ) wählt, geht sie erst gar nicht an die Urne.

Heiko Braun wählt aus Protest die AfD. Tochter Rebecca geht gar nicht wählen. © ZDF/Zeljko Pehar

"Wir kriegen vorgeschrieben, welche Heizung wir machen. Wir kriegen vorgeschrieben, mit wem wir Autofahren. Ich habe in der Politik das Gefühl wie in der DDR, wo die kleinen Leute auch nicht mehr ernst genommen worden sind", beschwert sich der Thüringer in der ZDF-Doku "Die Streitrepublik".

Er arbeitet als Servicetechniker in einer Maschinenbaufirma im hessischen Eschwege, pendelt täglich dorthin. Obwohl niemand in seiner Firma große Stücke auf einen "Ossi" wie ihn gehalten hat, hat er sich zu einer tragenden Säule entwickelt und bewiesen, dass er kein "dummer Ossi" ist.

"Ich bin der Meinung, dass in diesem Land einiges passieren muss, damit die Demokratie gerettet wird und wir miteinander wieder besser umgehen können", sagt Braun, der tendenziell als "Arbeiterkind" eigentlich eher zur SPD tendieren würde. "Krasser Gegensatz, aber ich würde mich eher Richtung Sozialdemokratie sehen."

Er habe die Hoffnung, dass die SPD das Ruder rumreißen könnte, "wenn sie nicht immer gegen die AfD kämpfen würde".