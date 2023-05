"Ein Fall für zwei": Vier neue Morde stellen Leo und Benni vor zahlreiche Rätsel

Mainz/Frankfurt am Main - Ein Rechtsanwalt und ein Privatdetektiv im Einsatz für die Gerechtigkeit: Das ZDF strahlt vom kommenden Freitag an vier neue Folgen der beliebten Krimi-Serie "Ein Fall für zwei" aus. Am Beginn steht die Episode "Sondengänger", sie spielt in der Szene der Hobby-Archäologen.