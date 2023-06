Film ab! Dreharbeiten im Vogtland gestartet

Julia Hartmann spielt in "Vogtland" eine Berliner Anwältin, die im Vogtland heimisch werden will. © ZDF/Anke Neugebauer

In sechs Teilen wird die Geschichte einer Berliner Anwältin erzählt, die es auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann ins beschauliche Vogtland verschlägt. Dort hat sie einige Mühe, in der eingeschworenen dörflichen Gemeinschaft Fuß zu fassen.

Die Hauptrolle spielt Julia Hartmann (37). In weiteren Rollen werden Kai Schumann (46), Birge Schade (58) und Christoph Schechinger (37) zu sehen sein.

Regie führen Sven Fehrensen und Eva Wolf.

Die Dreharbeiten für den Sechsteiler sollen bis Ende August dauern. In dieser Zeit arbeitet das Filmteam unter anderem vor der Kulisse der Göltzschtalbrücke und in Häusern am Fuße des Bauwerks.