Mandy bleibt bei Alkoholiker-Papa und lässt verprügelte Mutti gehen

Mandy (47, r.) mit ihrer Tochter Josie (23). © ZDF/Norbert Mannigel

Alkohol und Gewalt bestimmt das Zusammenleben von Mandy und ihren Eltern. "Es kam vor, dass er betrunken von der Arbeit oder gar nicht nach Hause kam, weil er direkt von der Arbeit in die Kneipe ist", erinnert sich die heute 47-Jährige in der ZDF-Doku "Vergiftete Kindheit".

Oft habe es nebenan gepoltert, nicht selten habe Mama geschrien, immer wieder fühlte sich Mandy hilflos in ihrem Kinderzimmer. "Und dann war ich immer froh, wenn es vorbei war und wir wieder am Tisch saßen. Die Erleichterung, dass sie sich nicht scheiden lassen und alles bleibt, wie es ist."

15 Jahre lang erträgt ihre Mutter die Situation, lässt sich so lang schlecht behandeln. An einem Samstag sei der schlimmste Moment der Ehe eingetreten. "Der hat mich so verprügelt, dass ich mich kaum noch bewegen konnte", berichtet sie.

Ein Bekannter holt die Frau ab. Und sie kehrt nie wieder zu ihrer Familie zurück. Mandy, damals 16, bleibt bei ihrem Papa.