Nico (†19) nahm sich das Leben: "Lange gedacht, er kommt zur Tür rein, aber da kam halt keiner"

Trauern um Bruder und Sohn (v.l.): Bruder Emil, Papa Mario und Mama Sandra Kelter. Rechts Reporter Leon Windscheid (36). © ZDF/Marius Fuchtmann

Unter den rund 10.000 Menschen, die sich Jahr für Jahr in Deutschland für ein freiwilliges Ableben entscheiden, ist auch Nico. Als Mann gehört er zu den drei Vierteln, die sich deutlich häufiger suizidieren als Frauen. Ein globales Phänomen.

Der damals depressive 19-Jährige beendete sein Leben im Herbst 2014. Ein großer Schock für Familie Kelter.

"Man muss sich vorstellen, in einem Flugzeug in völliger Dunkelheit zu sitzen. Dann kommt jemand, gibt dir diese Nachricht in 10.000 Metern Höhe und du wirst einfach aus dem Flugzeug geworfen", beschreibt es Papa Mario.

Emil ist erst sieben, als er seinen großen Bruder verliert. Ihm fällt es schwer, über seine Gefühle zu sprechen, bricht im Interview mit "Terra Xplore"-Reporter Leon Windscheid (36) immer wieder in Tränen aus.

"Der Kopf ist komplett leer, du kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen", erzählt Mama Sandra. Sie hat "lange Zeit immer gedacht, er kommt noch mal zur Tür rein, aber da kam halt keiner".