20.12.2023 14:58 "ZDF-Mittagsmagazin": Große Änderung im nächsten Jahr geplant

Bei dem bekannten ZDF-Mittagsmagazin steht im nächsten Jahr eine große Veränderung an: Der Mainzer Fernsehsender kündigte am Mittwoch ein Mima XXL an.

Von Florian Gürtler

Mainz - Beim "ZDF-Mittagsmagazin" wird es im kommenden Jahr eine gravierende Veränderung geben. Dies kündigte der Mainzer Fernsehsender am heutigen Mittwoch an. Moderatorin Mirjam Meinhardt (42) wird auch im nächsten Jahr durch das dann erweiterte "ZDF-Mittagsmagazin" führen. © ZDF/Thomas Kierok Die Nachrichtensendung gehe in die "Verlängerung". Statt wie bislang 60 Minuten Sendezeit soll ab dem 2. Januar 2024 "fast zwei Stunden lang über die wichtigsten Themen des Tages und interessante Geschichten aus Deutschland und der Welt" berichtet werden. Dafür wird der Beginn der Ausstrahlung vorverlegt. Statt wie bislang ab 13 Uhr soll das "Mima XXL" dann im Anschluss an die 12-Uhr-"heute"-Ausgabe gesendet werden, jedoch weiter wie bislang von Montag bis Freitag in wöchentlichem Wechsel mit dem "ARD-Mittagsmagazin". "Im verlängerten Mittagsmagazin werden wir noch mehr als bisher beleuchten, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt", sagte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten (58). In aller Freundschaft "In aller Freundschaft" geht heute früher los! Das ist der Grund Die zusätzliche Sendezeit soll ihr zufolge für "mehr Hintergrundberichte und Live-Schalten aus den Bundesländern", aber auch für "zusätzliche Beiträge über den Breitensport in Deutschland" verwendet werden. "Das Versprechen ist klar: Das 'Mima' ist nah bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und behält dabei aktuelle Entwicklungen fest im Blick", fügte die 58-Jährige hinzu. "Mima-Expeditionen" sollen "Entdeckungsreisen" für die Zuschauer sein Das Logo des "ZDF-Mittagsmagazins" - die Nachrichtensendung soll 2024 deutlich mehr Sendezeit bekommen. © ZDF/Corporate Design Ein neues Format innerhalb des Mittagsmagazins soll laut ZDF den Titel "Expedition" tragen. Dabei werde live zu Korrespondentinnen und Korrespondenten geschaltet, die interessante Orte und Menschen vorstellen würden. Die "Mima-Expeditionen" sollen dabei als "Entdeckungsreisen in die unterschiedlichsten Winkel Deutschlands" verstanden werden. Das Ziel der XXL-Erweiterung wurde von Andreas Wunn (48), dem Leiter der ZDF-Redaktion Tagesmagazine Berlin, wie folgt definiert: "Wir wollen mit dem erweiterten 'Mittagsmagazin' politisch relevant bleiben und durch neue, moderne Erzählformen jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer für unser Programm begeistern - linear wie online." Bauer sucht Frau "Bauer sucht Frau"-Finale: Bullenzüchter Siegfried sorgt mit fieser Aktion für Eklat Die Moderation soll auch im kommenden Jahr Mirjam Meinhardt (42) übernehmen. Produziert wird das Mima auch 2024 von dem ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.

