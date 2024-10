Nicht aus gesundheitlichen Gründen! Darum fehlte Elena Miras beim "Promi Big Brother"-Finale

Köln - Wieder ist eine " Promi Big Brother "-Staffel passé. Am gestrigen Montagabend wurde Reality-Sternchen Leyla Lahouar (28) zur Siegerin gekürt . Alle bereits ausgeschiedenen Bewohner waren beim Finale dabei, freuten sich mehr oder weniger für die Gewinnerin. Doch von einer Teilnehmerin fehlte jede Spur.

Eine Erklärung lieferte die 32-Jährige prompt in ihrer Instagram-Story.

Mittlerweile geht es Elena aber wieder gut. Wieso also war sie dann nicht beim großen "Promi Big Brother"-Finale dabei?

Ihr mentaler Zustand hatte sich derart verschlechtert, dass sogar der Notarzt ins Sprechzimmer kommen musste . Zuvor hatte sich Elena über die Pärchensituation mit ihrem Ex Mike Heiter (32) und Leyla beschwert, die sie als belastend empfand. Der große Bruder zog dann die Reißleine und schickte die Wutkandidatin nach ihrem Nervenzusammenbruch nach Hause.

Elena Miras (32) war als einzige Container-Bewohnerin nicht im Kölner Studio als Zuschauerin dabei. Die gebürtige Schweizerin musste aus gesundheitlichen Gründen am Freitag die Show vorzeitig verlassen.

Die ganze Zeit genervt von der "Leyla-und-Mike-Show": Mitstreiterin Cecilia Asoro (28, l.). © Joyn/Willi Weber

"Ich bin nicht im Finale dabei, weil ich mich entschieden habe, nicht länger den Clown zu spielen." Was genau die Influencerin damit meint, bleibt jedoch offen. "Für mich war es die beste Entscheidung. Was sollte ich dort überhaupt noch machen?" Offensichtlich spielt sie damit wieder einmal auf Leyla und Mike an. Ihren Fans wünschte sie trotzdem "ein einigermaßen spannendes Finale".

Ebenfalls angepisst von dem TV-Traumpärchen war Mitstreiterin und Elenas "BFF" Cecilia Asoro (28), die im Studio die meiste Zeit genervt dreinblickte zog. Sogar Leyla fiel das auf. "Hab ich mir das eingebildet oder hat eine Person im Publikum die ganze Zeit versucht zu provozieren?", stichelte die Promi-BB-Siegerin gegen die 28-Jährige.

Falls Ihr das große "Promi Big Brother"-Finale verpasst haben solltet, könnt Ihr es auf Joyn im Stream nachgucken. Dort findet Ihr auch die dazugehörige "Late Night Show".