ZDF-Moderatorin Harriet von Waldenfels wechselt zum NDR

Harriet von Waldenfels (39) wechselt als Moderatorin vom ZDF zum NDR. © Svea Pietschmann/ZDF/dpa

Seit 2019 war die 39-Jährige beim Zweiten tätig gewesen, als Moderatorin und Reporterin des "ZDF-Morgenmagazins" und Reporterin des "ZDF-Mittagsmagazins".

Sie ist in Hamburg aufgewachsen und lebt laut NDR seit einigen Jahren mit ihrer Familie wieder in ihrer Heimatstadt. Von September an verstärkt sie das Moderationsteam in der 19.30 Uhr-Ausgabe des "Hamburg Journals" um Julia-Niharika Sen, Ulf Ansorge und Jens Riewa.

Waldenfels ist nicht der einzige Zugewinn für das Regionalmagazin. Bereits ab August ist auch Aimen Abdulaziz-Said neu im "Hamburg Journal" zu sehen.

Der 36-jährige Hamburger moderiert bereits für den NDR und übernimmt die Nachrichten in der 18 Uhr- und der 19.30 Uhr-Ausgabe des "Hamburg Journals" im Wechsel mit Dina Hille, Merlin van Rissenbeck und Carl-Georg von Salzwedel.