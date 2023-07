Was ist wirklich auf hoher See passiert? ZDFneo zeigt packende Mystery-Serie

Berlin - Ein Jahr lang ist das Segelschiff Arianna verschollen. Dann taucht es plötzlich wieder auf - jedoch nur mit der Hälfte der Besatzung. Schon bald verstricken sich die Überlebenden in Widersprüche. Was wirklich passiert ist, wird in der spannenden Mystery-Thriller-Serie "Survivors" (zu Deutsch: "Überlebende") von ZDFneo erzählt.