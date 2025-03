Diese Fortsetzung ist nur ein billiger Abklatsch ...

Deutschland - Endlich Wochenende: Zeit, sich unterhalten zu lassen! Dabei kommen am Sonntag insbesondere die Lachmuskeln auf ihre Kosten. Wir verraten Euch, was Ihr nicht verpassen solltet!

Bridget Jones ist aktuell wieder in aller Munde! Doch bevor ich mir den vierten Teil der Kult-Reihe im Kino anschaue, muss ich mein Gedächtnis auffrischen. Wie gut, dass mit Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (2001) und Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns (2004) gleich zwei Filme im TV zu sehen sind. Also ab auf die Couch und genießen!

Dennis Quaid (70) ist nicht nur am Samstag, sondern auch am Sonntag in einem Familienfilm zu sehen. Allerdings ist Bailey - Ein Hund kehrt zurück (2019) der äußerst schlecht gelungene Versuch, an den Erfolg des ersten Teils anzuknüpfen. Denn die eigentlich originelle Geschichte wird einfach nur wiederholt. Diesmal muss der quirlige und freche Hund Ethans (Quaid) Enkelin CJ zur Seite stehen.

12.55 Uhr, Sat.1