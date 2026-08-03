Zoff beim Auftakt der neuen "Verräter"-Staffel: Cathy Hummels von IaF-Star "schnippisch angemacht"

Belgien - Die vierte Staffel der RTL-Show "Die Verräter" ist am heutigen Montag gestartet. Mit im Gepäck: ein Promi -Cast, der sich nicht so ganz grün zu sein scheint.

Cathy Hummels (38) eckt bereits in der ersten Folge an. © RTL / Stefan Gregorowius

Besonders eine Teilnehmerin wird von den anderen Promis genau unter die Lupe genommen und mit großen Augen begrüßt: Ex-Spielerfrau und Influencerin Cathy Hummels (38).

Die ist sich ihrer Rolle allerdings durchaus bewusst: "Ich glaube, es gab noch nie jemanden in meinem Leben, der mich richtig eingeschätzt hat. Außerdem werde ich immer unterschätzt."

Es dauert nicht lange, bis Cathy beim ersten Game der Staffel mit Alexa Maria Surholt (58) aneinandergerät. Die beiden stecken in Käfigen und müssen nach und nach von den anderen Promis befreit werden. Als Motivation für ihre schnelle Rettung ruft die 38-Jährige immer wieder, superschnell für das Team rennen zu können.

Das geht der "In aller Freundschaft"-Klinikchefin allerdings ordentlich auf den Zeiger: "Ich kann auch laufen! Dafür hat man ja diese zwei Dinger da unten."

Cathy fühlt sich vor den Kopf gestoßen: "Alexa hat mich schnippisch von der Seite angemacht. Ich hab ja nie gesagt, dass sie nicht laufen kann."