Diva-Zoff im Dschungel eskaliert: "Du bist so asozial, so siehst du auch aus"

Kolumbien - Schon die ersten beiden Folgen der neuen Reality-Sendung "Dschungel Divas" haben es in sich: Kaum landen die zehn Promi-Frauen im wilden Dschungel, geht der Beef so richtig los. Im Mittelpunkt des Ringkampfes: Christin Okpara (29) und Pinar Sevim (39).

Christin Okpara (29) geigt Teilnehmerin Pinar ordentlich die Meinung. © Joyn

Schon direkt bei Ankunft in der kolumbianischen Natur gibt es keine Gnade für die Glamour-Ladys. Statt in ihrem voll bepackten Koffer dürfen die Damen ihre wichtigsten Sachen für insgesamt 13 Tage nur in einem 21-Liter-Rucksack verstauen. Beauty-Sachen sind tabu.

Und bereits dort geraten Christin und Pinar aneinander, denn die 39-Jährige entscheidet sich als Einzige für einen größeren Backpack. Kosten: stolze 1500 Euro, die von der Gewinnsumme in Höhe von bis zu 200.000 Euro abgezogen werden.

Eine neue Eskalationsstufe erreicht das kurze Wortgefecht jedoch, als es ins Dschungellager geht. Dort warten nicht nur unkomfortable Hängematten samt Überdachung auf die Damen, sondern auch einige teure Versuchungen.

Neben dem Mini-Supermarkt, bei dem beispielsweise eine Zigarette 75 Euro kostet, steht auch ein luxuriöses "5-Sterne-Zelt" zur Verfügung. Vor allem Pinar spielt mit dem Gedanken, sich dort eine Nacht für 2000 Euro vom Gemeinschaftspott zu gönnen.

Für Christin ein No-Go. Sie attackiert die "taff"-Bekanntheit nach einem erneuten Schlagabtausch aufs Übelste: "Du bist so asozial. So siehst du auch aus. So wie du redest und wie du aussiehst, da kommst du her."