Diva-Zoff im Dschungel eskaliert: "Du bist so asozial, so siehst du auch aus"
Kolumbien - Schon die ersten beiden Folgen der neuen Reality-Sendung "Dschungel Divas" haben es in sich: Kaum landen die zehn Promi-Frauen im wilden Dschungel, geht der Beef so richtig los. Im Mittelpunkt des Ringkampfes: Christin Okpara (29) und Pinar Sevim (39).
Schon direkt bei Ankunft in der kolumbianischen Natur gibt es keine Gnade für die Glamour-Ladys. Statt in ihrem voll bepackten Koffer dürfen die Damen ihre wichtigsten Sachen für insgesamt 13 Tage nur in einem 21-Liter-Rucksack verstauen. Beauty-Sachen sind tabu.
Und bereits dort geraten Christin und Pinar aneinander, denn die 39-Jährige entscheidet sich als Einzige für einen größeren Backpack. Kosten: stolze 1500 Euro, die von der Gewinnsumme in Höhe von bis zu 200.000 Euro abgezogen werden.
Eine neue Eskalationsstufe erreicht das kurze Wortgefecht jedoch, als es ins Dschungellager geht. Dort warten nicht nur unkomfortable Hängematten samt Überdachung auf die Damen, sondern auch einige teure Versuchungen.
Neben dem Mini-Supermarkt, bei dem beispielsweise eine Zigarette 75 Euro kostet, steht auch ein luxuriöses "5-Sterne-Zelt" zur Verfügung. Vor allem Pinar spielt mit dem Gedanken, sich dort eine Nacht für 2000 Euro vom Gemeinschaftspott zu gönnen.
Für Christin ein No-Go. Sie attackiert die "taff"-Bekanntheit nach einem erneuten Schlagabtausch aufs Übelste: "Du bist so asozial. So siehst du auch aus. So wie du redest und wie du aussiehst, da kommst du her."
Janina Youssefian beleidigt Transfrau Jessica
Die 39-Jährige lässt den verbalen Angriff nicht auf sich sitzen: "Such dir 'ne andere Dumme, die du anmachen kannst!" Ob Pinar mit ihrem "Extrawurst"-Trip die Gruppe noch weiter provozieren wird, bleibt abzuwarten.
Folge 2 zeigt jedenfalls, dass auch die anderen Ladys ihren Luxuswahn nur minder im Griff haben.
Während ein Teil der Gruppe schläft, artet das Saufgelage von Giulia Siegel (51), Bellydah (34), Jessica Delion (25), Ingrid Pavic (38) und Co. komplett aus. "Wir haben schon circa 7000 geballert", plaudert Bellydah aus.
Zudem eskaliert es heftig zwischen Transfrau Jessica und Janina Youssefian (43). Während die 25-Jährige der 43-Jährigen "Halt die Schnauze, Junge" zuruft, überschreitet diese mit ihrer Reaktion jegliche moralische Grenze: "Erstmal bist du ein Junge und nicht ich."
Für den Rest der Gruppe eine waschechte "Red Flag"-Aussage. "Geht gar nicht, ich war so schockiert", stellt Teilnehmerin Kate Merlan (39) klar.
"Dschungel Divas" seht Ihr immer montags, ab 22.55 Uhr, auf SAT.1. Die ersten beiden Folgen von insgesamt 16 sind bereits kostenlos bei Joyn abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: JOYN (2)