Frau erlebt Stalking-Albtraum: "Ich breche dir definitiv alle Gesichtsknochen"
Berlin - Es beginnt harmlos, meist mit einer Liebesgeschichte, und endet mit Psycho-Terror oder gar noch Schlimmerem. Bei stern TV erzählen zwei Frauen ihr ganz persönliches Stalking-Drama. Eine Mutter muss sogar mit ihrem Leben zahlen, erschlagen mit einer Axt.
Auch bei Alina E. spielen sich dramatische Szenen ab. Dabei beginnt es zunächst harmlos. Nach zehn Jahren Funkstille trifft sie ihre Jugendliebe wieder. Sie verlieben sich, sie zieht für ihn nach Berlin, sie heiraten, dann aber verändert sich der Deutschtürke, wird immer wieder eifersüchtig, fängt an, sie zu kontrollieren.
Fünf Jahre nach dem Jawort zieht Alina einen Schlussstrich: Sie zieht aus, verlässt ihren Ex-Mann nur mit dem Nötigsten.
Bei einem erhofften abschließenden Gespräch unter vier Augen wird er dann zum ersten Mal handgreiflich. "Dann hatte er eine Schreckschusswaffe unter dem Tisch, fuchtelte damit rum und meinte: 'Eigentlich müsstest du ja einen Kopfschuss kriegen und danach ich selbst'", erinnert sich die Krankenpflegerin. "Dann hat er mir eine Backpfeife gegeben und damit war das Thema beendet."
Danach aber beginnt erst der Psycho-Terror. Sind es zunächst noch Anrufe, bei dem er die 36-Jährige anfleht, zu ihm zurückzukommen, folgen schon bald Drohungen - an sie persönlich oder auch in seinem WhatsApp-Status. "Wenn jetzt nix kommt, breche ich dir definitiv alle Gesichtsknochen, schwöre ich auf meinen Kleinen", "Egal, wie lange die mich wegsperren" oder "Deine Wahl, du Hurentochter", droht er offen bei WhatsApp.
Mutter mit Axt vom Stalker ihrer Tochter erschlagen
Auch trotz zwei von der Polizei verhängten Kontaktverboten hört der Psycho-Terror nicht auf - bis er eines Tages mit einem Messer vor der Haustür steht. "Klar hatte ich Todesangst", gesteht Alina E. Die Sorge sollte berechtigt sein.
Im März 2024 kommt es zum Äußersten. Wieder einmal verstößt ihr Ex gegen das Kontaktverbot, taucht vermummt und mit einem Messer auf, sticht daraufhin auf ihren Stiefvater und Alina E. ein. Erst vier Monate später wird der damals 38-Jährige verhaftet und schließlich zu einem Jahr und vier Monaten verurteilt, legt aber Berufung ein und ist auch heute noch auf freiem Fuß.
Alina hingegen hält ihren Wohnsitz geheim, denn die Bedrohungen gehen weiter - trotz Kontaktverbot und Fußfessel.
Bei Janina Harms endet das Stalking-Drama gar mit einem grausamen Mord - an ihrer Mutter. Hatte es ihr Stalker zunächst noch auf sie abgesehen, nimmt er im Dezember 2020 plötzlich ihre Eltern ins Visier. Nichts ahnend öffnet ihre Mutter die Haustür - und wird mit einer Axt erschlagen.
"Im Anschluss dann hat er die Polizei gerufen und gesagt, er hat jemanden umgebracht und wartet hier, bis er abgeholt wird", so Janina, die ein Jahr später auch den Verlust ihres Vaters verkraften muss.
Stern TV läuft immer mittwochs ab circa 22.15 Uhr bei RTL. Die ganze Folge könnt Ihr Euch bereits in der Mediathek ansehen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/sterntv, Rolf Vennenbernd/dpa