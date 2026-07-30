Frau erlebt Stalking-Albtraum: "Ich breche dir definitiv alle Gesichtsknochen"

Berlin - Es beginnt harmlos, meist mit einer Liebesgeschichte, und endet mit Psycho-Terror oder gar noch Schlimmerem. Bei stern TV erzählen zwei Frauen ihr ganz persönliches Stalking-Drama. Eine Mutter muss sogar mit ihrem Leben zahlen, erschlagen mit einer Axt.

Alina E. (36) geht mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit. © Screenshot/Instagram/sterntv

Auch bei Alina E. spielen sich dramatische Szenen ab. Dabei beginnt es zunächst harmlos. Nach zehn Jahren Funkstille trifft sie ihre Jugendliebe wieder. Sie verlieben sich, sie zieht für ihn nach Berlin, sie heiraten, dann aber verändert sich der Deutschtürke, wird immer wieder eifersüchtig, fängt an, sie zu kontrollieren.

Fünf Jahre nach dem Jawort zieht Alina einen Schlussstrich: Sie zieht aus, verlässt ihren Ex-Mann nur mit dem Nötigsten.

Bei einem erhofften abschließenden Gespräch unter vier Augen wird er dann zum ersten Mal handgreiflich. "Dann hatte er eine Schreckschusswaffe unter dem Tisch, fuchtelte damit rum und meinte: 'Eigentlich müsstest du ja einen Kopfschuss kriegen und danach ich selbst'", erinnert sich die Krankenpflegerin. "Dann hat er mir eine Backpfeife gegeben und damit war das Thema beendet."

Danach aber beginnt erst der Psycho-Terror. Sind es zunächst noch Anrufe, bei dem er die 36-Jährige anfleht, zu ihm zurückzukommen, folgen schon bald Drohungen - an sie persönlich oder auch in seinem WhatsApp-Status. "Wenn jetzt nix kommt, breche ich dir definitiv alle Gesichtsknochen, schwöre ich auf meinen Kleinen", "Egal, wie lange die mich wegsperren" oder "Deine Wahl, du Hurentochter", droht er offen bei WhatsApp.