Hündinnen an Waldrand ausgesetzt: Wer hat ein Herz für Yanka und Yewa?

Osternienburger Land - Ausgesetzt, alleingelassen und schließlich zum Glück gerettet: Die zwei kleinen Hündinnen Yanka (2) und Yewa (2) suchen jeweils ein neues Zuhause - Moderatorin Uta Bresan (59) hat das niedliche Vierbeiner-Duo in der aktuellen Folge der MDR-Sendung "Tierisch tierisch" im Osternienburger Land (Sachsen-Anhalt) besucht.

Deshalb brauche die Zweijährige auch eine besondere Familie: "Viel Einfühlungsvermögen, gerne eine reizarme Umgebung, also keine Großstadt, wäre von Vorteil", beschreibt Krämer. So werden Menschen gesucht, die "natürlich auch bereit sind ihr die Zeit und Ruhe zu geben, um anzukommen und die Welt zu verstehen."

Die vermuteten Schwestern seien erst seit wenigen Wochen bei den Tierhelfern. "Wir müssen noch sehr viel an der Leine trainieren, was natürlich auch sehr gut für den Bindungsaufbau dann mit ihr ist", berichtet Krämer über die ängstliche Yanka.

"Also wir wissen das nicht sicher, sie wurden eben gemeinsam gefunden, sie sehen sich auch relativ ähnlich und wir gehen davon aus, das sie Geschwister sind", verrät Sarah Krämer vom Verein Tierseelenrettung in Kleinpaschleben über ihre Havanesermischling-Schützlinge.

Wer schenkt Yewa ein neues Zuhause? © Instagram/tierischtierisch

Und auch Yewa sei ein eher zurückhaltendes Hündchen, halte lieber noch Abstand zu Zweibeinern: "Sie braucht ein bisschen mehr Zeit näherzukommen, aber sie bemüht sich und sie mag Menschen gerne, wir gehen gerne spazieren und sie spielt gerne - aber vor allem mehr mit anderen Hunden, nicht mit Menschen", weiß ihre Betreuerin.

So sei der kleine Schützling auch als möglicher Zweithund einer Familie geeignet - was mit der traurigen Geschichte von Yanka und Yewa zu tun haben könnte: "Die wurden am Waldrand gefunden, auch mit kleinen Welpen, und dadurch sind die immer als Gruppe unterwegs gewesen."

Bleibt also zu hoffen, dass die zwei Hündinnen jeweils in liebevolle Hände geraten - und ihre Vergangenheit schnell vergessen können.

Die komplette "Tierisch tierisch"-Folge mit vielen weiteren Tieren könnt Ihr in der Mediathek sehen.