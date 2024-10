Zwischen emotionalem und finanziellem Ballast: Der harte Weg zum Kind!

Tübingen - Im Kinderwunschzentrum Dres. Göhring in Tübingen geben Frauen und Männer alles, um ein Kind zu bekommen. Hierfür gehen sie ein hohes Risiko ein und sogar über ihre eigenen Grenzen hinaus!

Für Christoph und Nadja geht ein Traum in Erfüllung: Sie werden endlich Eltern! © SWR

Im Zuge der SWR-Sendung "7 Tage … im Kinderwunschzentrum" begleitet Magdalena Knöller eine Woche lang die aufregende Arbeit in der Klinik. Hierbei lernt sie ein Paar aus Hessen kennen.

Zehn Jahre lang kämpften Nadja und Christoph um ein eigenes Baby. Schließlich hatten sie das seltene Glück, einen Embryo in Tübingen gespendet zu bekommen. Und tatsächlich: Nadja wurde schwanger!

Beim aktuellen Besuch kommt es zu einem besonders emotionalen Moment. Die Zuschauer dürfen beim ersten Ultraschall dabei sein.

Viele Patientinnen im Kinderwunschzentrum wollen jedoch anonym bleiben. Grund dafür sei, dass die Familien nicht mitbekommen sollen, dass es auf natürlichem Wege nicht klappe. "Weil ich schon so viele blöde Kommentare gehört habe. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht", erklärt eine Patientin.



Auch ihr Mann, der ebenfalls anonym bleiben will, wünsche sich, dass das Thema offener in der Gesellschaft behandelt werde. "Es ist nicht unnormal, keine Kinder auf natürlichem Wege zu bekommen", so der Vater eines Sohnes.