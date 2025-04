"Zwischen Tüll und Tränen": Brautmode aus Glauchau flimmert heute auf VOX

Glauchau - Das Hochzeitskleid ist das wohl wichtigste Kleidungsstück im Leben einer Frau. Georgia (61) und Jens Theilig (58) führen seit 2020 ihr Brautmodengeschäft "Robe de mariée" in Glauchau (Landkreis Zwickau) und bieten in ihrem Laden Traumroben in Größe 32 bis 50. Am Dienstag, 17 Uhr, sind sie in der VOX-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" zu sehen.