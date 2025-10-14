Vom Reality-Star zum Unternehmer: Serkan Yavuz will "Millionen" mit Baby-Produkten verdienen
Regensburg - Serkan Yavuz (32) hat in der neuesten Folge seines Podcasts "unREAL" eine ganz besondere Überraschung für seine Fans parat! Der ehemalige "Bachelor in Paradise"-Star enthüllte am Dienstag, woran er seit über einem Jahr heimlich gearbeitet hat.
Wie Serkan selbst verrät, bringt er schon bald eigene Babyprodukte auf den Markt. "Novalea ist ein Unternehmen, das ich für meine Kinder gegründet habe", erzählt er stolz.
Seine Vision: Er möchte seinen Töchtern später einmal etwas Bleibendes hinterlassen – ein Herzensprojekt, das sie übernehmen können.
Die Idee dazu habe er schon vor rund zwei Jahren gehabt, gegründet worden sei "Novalea" dann im Juni 2024. Da er sich selber als "Herzblutpapa" bezeichnet, wolle er in der Branche das "Beste vom Besten auf den Markt bringen".
Welche Produkte genau das sein werden, verrät Serkan zwar noch nicht, aber klar ist: Es steckt viel Arbeit dahinter.
Gemeinsam mit einem Geschäftspartner habe er das Projekt von null aufgebaut, inklusive Kontakte nach Hongkong, Messebesuche und jede Menge Bürokratie. "Es sind sehr viele Kosten, die auf einen zukommen, wo wir uns auch erst mal zurechtfinden mussten", gesteht der 32-Jährige.
Warum Serkan sein Projekt erst jetzt zeigt
Trotz Anfangsschwierigkeiten hat der Reality-Star große Ziele. Er wolle seine Follower "Schritt für Schritt" dabei mitnehmen, wie er das Unternehmen zu einem "Millionen Unternehmen" ausbaut. Sein Ziel: "Dass dieses Unternehmen mal Deutschlandweit jeder kennt."
Der Grund, warum er das ganze so lange geheim gehalten habe, lag laut Serkan an dem "Trubel" rund um seine Person. Er wollte vermeiden, dass Negativschlagzeilen auch auf sein neues Unternehmen abfärben. Jetzt aber fühle er sich endlich bereit.
Damit es auch wirklich losgehen hat, hat er bereits einen neuen Instagram-Account angelegt: Unter @novalea.de sollen seine Fans den Aufbau hautnah mitverfolgen können.
Auch seine Mutter sei mächtig stolz, dass er versuche, etwas Großes zu schaffen und ein eigenes Unternehmen für seine Kinder aufzubauen.
Titelfoto: Bildontage: Uwe Anspach/dpa, Henning Kaiser/dpa