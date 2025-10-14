Hollywood-Star fährt Luxuskarosse seiner Ehefrau zu Schrott

New York (USA) - Nach dem Besuch eines Filmfestivals hat Schauspieler Alec Baldwin (67) eine Luxuskarre vor den Baum gesetzt, die zu allem Überfluss nicht mal ihm selbst gehörte.

Hilaria Thomas (41, l.) und Alec Baldwin (67, r.) sind seit 2012 verheiratet. (Archivbild) © CJ Rivera/Invision via AP/dpa

"Ich habe das Auto meiner Frau zu Schrott gefahren", erklärte der 67-Jährige in seiner Botschaft auf Instagram, die er in der Nacht auf Dienstag, wenige Stunden nach dem Unfall, veröffentlichte.

Im Netz kursieren bereits Bilder, die zeigen, wie der weiße Range Rover auf Long Island im US-Bundessaat New York mit der Front gegen einen Baumstamm gedonnert ist.

Der "Rust"-Darsteller selbst scheint den Unfall unverletzt überstanden zu haben. Auch wenn ihr Gefährt jetzt hinüber ist, dürfte Baldwins Ehefrau, Hilaria Thomas (41), glücklich darüber sein, dass ihr Partner unbeschadet davongekommen ist.

Zudem lieferte ihr Mann eine überzeugende Erklärung für die Unfallursache: "Ein Müllauto mit der Größe eines Wals hat mich abgedrängt". Baldwin betonte, dass er noch nie einen größeren Müllwagen gesehen habe.