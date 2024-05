"Wer weiß denn sowas" (nicht)? Quiz-Runde sorgt für reichlich Lacher!

Stuttgart - Vor der Kamera werden selbst die einfachsten Fragen zu einem Problem! Das unterhaltsame TikTok -Format "Wer weiß es" fühlt seit geraumer Zeit den Stuttgartern in allen möglichen Wissensfragen auf den Zahn.

Deutschland, ein Kontinent - oder doch nur ein Land? Was anfangs noch wie ein blöder Versprecher klingt, zieht sich wie ein roter Faden durch den kurzweiligen Quiz-Auftritt.

In einer neuen Folge wird ein junger Mann zunächst nach den Kontinenten der Welt gefragt. Die korrekte Antwort ist selbstverständlich sieben.

Letztere, fünfstellige Zahl, soll schließlich als Lösung herhalten. Wie der Quiz-Passant auf die ernüchternde Tatsache reagiert, wird in dem kurzen Clip nicht eingefangen.

Die erwartete Lösung, 3600, will dem Passanten nicht so recht über die Lippen kommen. Um auf den richtigen Weg zu gelangen, nimmt er jetzt kleinere Schritte und überlegt zunächst, wie viele Sekunden eine Minute hat.

Nachdem wildes Gelächter in der kleinen Runde ausbricht, geht es auch schon mit Frage Nummer zwei weiter: Wie viele Sekunden hat eigentlich eine Stunde?

Vielleicht hat er ja mit der dritten Frage mehr Glück. Aber zu seinen Ungunsten wird der Schwierigkeitsgrad nicht unbedingt geringer. Wie lange die Sonne braucht, um die Erde zu umkreisen, will der Quizmaster nun von ihm wissen. Eine fiese Fangfrage, denn natürlich umkreist nicht die Sonne die Erde, sondern umgekehrt wird im Laufe eines Jahres ein Schuh draus. In diese Falle tappt der junge Mann aber in seiner ersten Reaktion nicht, ehe er sich dann doch voll aus dem Konzept bringen lässt und sich einen weiteren Bären aufbinden lässt. Danach ist er erlöst.