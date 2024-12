Yasin bei "deep und deutlich": "Ich habe schwere Schäden bei Frauen hinterlassen"

Das ganze Interview mit Yasin Mohamed (33) bei "deep und deutlich" ist ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar. © NDR/ Beba Lindhorst

Schon Anfang seiner Zwanziger habe der ehemalige Profi-Basketballspieler nach einer schwerwiegenden Verletzung einen neuen Sinn des Lebens in "Alkohol und Frauen" gesucht.

Es folgten immer mehr Party-Exzesse, die durch seine öffentliche Bekanntheit nur noch schlimmer geworden sein. "[...] Ich habe die letzten Jahre in so einem Extrem gelebt, das heißt nur Party, nur trinken, tagelang wach, kein Sport mehr, deinen Freundeskreis links liegen lassen, du hast nur noch als Party-Animateur und Party Beast funktioniert."

Und das auch oft öffentlich in den unterschiedlichsten TV-Formaten wie zuletzt "Love Island VIP". Bekannt wurde Yasin 2021 durch seine Teilnahme an dem RTL-Format "Temptation Island" - damals noch mit seiner langjährigen Freundin Alicia (30).

Die Beziehung der beiden bestand den Treuetest der Show jedoch nicht und seitdem hatte der 31-Jährige gleich mehrere öffentliche Flirts wie etwa voriges Jahr mit Yeliz Koc (31). Bei vielen Frauen würde er den "Ich kann ihn retten"-Effekt auslösen.

"Und das habe ich auch krass ausgenutzt. Ich habe schon schwere Schäden bei Frauen hinterlassen. Da habe ich dann gemerkt: Es ist nicht okay! Ich weiß ja auch, was ich mit Leuten angerichtet habe, also die Nummer ist vorbei."