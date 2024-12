Zu große Schmerzen! Giovanni Zarrella musste zweimal operiert werden

Giovanni Zarrella begeistert seit Jahren im TV - zuletzt war er da aber nur noch unter Schmerzen präsent. © Rolf Vennenbernd/dpa

Erst vor zwei Wochen hatte der Italiener seinen Besuch beim "Kölner Treff" nach rund einer Stunde Aufzeichnung abbrechen müssen. Unter starken Schmerzen musste der 46-Jährige das TV-Studio verlassen.

Der Grund: Nierensteine! Die wurden schon vor geraumer Zeit festgestellt - an eine Operation hatte der TV-Star derweil aber noch nicht gedacht.

Laut BILD habe sich die Frohnatur in der Vorwoche aber nun doch operieren lassen müssen. Inzwischen kuriert sich der Familienvater unter Obhut seiner Frau Jana Ina (47) aus.

"Ich wollte mal ganz kurz ein Gesundheits-Update geben. Ich bin wieder kerngesund. Ich wurde jetzt zweimal operiert, alles ist wieder gut und ich bin wieder voll am Start. Jetzt freue ich mich einfach auf alles, was kommt und danke jedem einzelnen von euch", verriet der Sänger am Donnerstagabend über Instagram.