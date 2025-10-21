Yvonne Woelke teilt gegen Iris Klein aus: "Sie lügt, wenn sie den Mund aufmacht!"

Hamburg - Indirekter Schlagabtausch auf Instagram : Yvonne Woelke (46) schießt in ihrer Story gegen Iris Klein (58) und macht eine klare Ansage: Sie könne auf ihrem Account machen, was sie wolle.

Yvonne Woelke teilt in ihrer Instagram-Story gegen Iris Klein aus und verspricht ihren Followern, die "Lügen aufzudecken". © Bildmontage: Instagram/yvonnewoelke, Instagram/iris_klein_mama_

Yvonne Woelke zeigt in ihrer Story Screenshots von Hass-Kommentaren gegen sie, die Iris Klein geliket hat. Dazu schreibt sie: "Was für Fangirls ich habe!" und "Ist sie besessen von mir? Frage für einen Freund!"

Zudem geht die 46-Jährige darauf ein, dass Iris Klein vor kurzem bei dem Podcast "Blitzlichtgewitter" zu Gast war. "Sie tut so, als ob sie das Opfer wäre, aber das ist sie nicht", stellt der Reality-Star klar.

"Sie lügt, wenn sie den Mund aufmacht und das werde ich allen hier beweisen", wettert die 46-Jährige weiter. Denn im Gegensatz zu anderen Personen habe sie Belege, teilt Woelke auf ihrem Account mit. Welche Lügen sie damit genau meint, lässt der Reality-Star allerdings offen.

Gleichzeitig geht die 46-Jährige auf die Aussagen einiger Follower ein, dass sie das Streitthema doch endlich ruhen lassen soll. "Nein, ich lasse dieses Thema nicht, weil ich für hundertprozentige Gerechtigkeit bin", erklärt sie. Seit drei Jahren würde sie für etwas beschuldigt werden, was sie nicht getan habe.