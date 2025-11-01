Abgebissen: Jungem Mann fehlt nach Suff-Keile ein Finger!

Ravensburg - Den Finger eines jungen Mannes soll ein 29-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Ravensburger Bahnhof abgebissen haben.

Einem 20-Jährigen fehlte nach einem Streit ein Finger. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Zuvor war es nach Polizeiangaben auf einem Bahnsteig zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen betrunkener Menschen gekommen.

Einsatzkräfte fanden am Tatort den angebissenen Finger und brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Ob man ihn im Krankenhaus wieder annähen konnte, blieb unklar.