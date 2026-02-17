Gefahr im Südwesten: Wo im Schwarzwald jetzt Lawinen drohen

Feldberg - Erhebliche Lawinengefahr gibt es nach den Schneefällen der vergangenen Tage auch im baden-württembergischen Schwarzwald.

Wintersportler am Feldberg sollten vorsichtig sein. (Archivfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Betroffen seien vor allem Gebiete rund um den Feldberg, wie der Landesleiter der Bergwacht im Schwarzwald, David Hierholzer, sagte. Demnach fielen in den vergangenen Tagen auf den festen Eisschnee rund 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee.

Besonders an den Nordhängen ab etwa 1300 Meter sei die Gefahr gestiegen. Das betreffe etwa das Zastler Loch, die Baldenweger Buck und den Nordhang des Herzogenhorns, so der Landesleiter der Bergwacht. Wer aber auf den ausgewiesenen Wegen unterwegs sei, habe nicht mit einer höheren Gefahr zu rechnen.

Die Bergwacht gibt selbst keine Lawinenwarnung heraus. Hierholzer meinte aber, dass er die Gefahr für den Schwarzwald ähnlich wie seine Schweizer Kollegen einschätze.

Der Lawinenwarndienst des kleinen Landes spricht von "erheblicher Gefahr" an der Grenze zu Deutschland. In den höheren Schweizer Alpen wird sogar von einer "großen" und "sehr großen Gefahr" gewarnt.