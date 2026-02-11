ADAC-Rettungshelis im Südwesten: So oft waren sie 2025 in der Luft

Stuttgart - Die Rettungshubschrauber der ADAC Luftrettung sind im vergangenen Jahr erneut weniger zu Notfällen in Baden-Württemberg ausgerückt als im Jahr zuvor.

Ein Rettungshubschrauber des ADAC landet in Stuttgart. © Bernd Weißbrod/dpa

Die gelben Notarzt-Helis flogen nach Angaben des ADAC insgesamt 1475 Einsätze im Südwesten, das sind rund 270 weniger als im Jahr zuvor. Im Jahr 2024 war die Zahl der Einsätze laut bereits um rund 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Nach Angaben der Organisation liegt der Rückgang unter anderem an Flugausfällen wegen des Wetters sowie an den erweiterten Kompetenzen für Notfallsanitäterinnen und -sanitäter. Diese dürfen inzwischen mehr Behandlungen eigenständig durchführen, wodurch ein Notarzt per Hubschrauber seltener notwendig ist.

Am häufigsten mussten die Crews zu Unfallopfern aufbrechen, dazu zählen Freizeit-, Sport- und Verkehrsunfälle. An zweiter Stelle folgten Notfälle des Herz-Kreislauf-Systems wie Herzinfarkte oder Herzrhythmusstörungen.

Die meisten Einsätze im Südwesten verzeichnete erneut der am Bundeswehrkrankenhaus Ulm stationierte Rettungshubschrauber "Christoph 22" mit 915 Alarmierungen.