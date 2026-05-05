Anstatt Manuel Hagel: Dieser Mann führt künftig die mächtige CDU-Fraktion im Südwesten

Stuttgart - Tobias Vogt (40) ist der neue Chef der CDU -Fraktion im baden-württembergischen Landtag. Die Abgeordneten wählten Vogt bei ihrer Sitzung zum Vorsitzenden, wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart von Teilnehmern erfuhr.

Tobias Vogt (40, r.), bisheriger Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, wurde zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Thomas Strobl (66, CDU), Innenminister von Baden-Württemberg, beglückwünschte Vogt am Dienstag. © Marijan Murat/dpa

Der bisherige Fraktionsvorsitzende und CDU-Landeschef Manuel Hagel (38) will als Minister und Vize-Ministerpräsident in die neue grün-schwarze Landesregierung wechseln. Deswegen kandidierte der 38-jährige Hagel nicht erneut als Fraktionsvorsitzender.

Vogt sitzt erst seit einer Legislaturperiode im Landtag und vertritt den Wahlkreis Bietigheim-Bissingen. Er ist 40 Jahre alt, Kfz-Technikermeister und Vater von drei Kindern.

Vogt ist seit 2008 CDU-Mitglied, ist Landesgeneralsekretär der Partei und gilt als enger Vertrauter Hagels – damit gilt es als unwahrscheinlich, dass er die Fraktion als Gegenpol zur neuen Landesregierung aufbaut, in der Hagel sitzt.