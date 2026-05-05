Anstatt Manuel Hagel: Dieser Mann führt künftig die mächtige CDU-Fraktion im Südwesten
Von Nico Pointner
Stuttgart - Tobias Vogt (40) ist der neue Chef der CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag. Die Abgeordneten wählten Vogt bei ihrer Sitzung zum Vorsitzenden, wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart von Teilnehmern erfuhr.
Der bisherige Fraktionsvorsitzende und CDU-Landeschef Manuel Hagel (38) will als Minister und Vize-Ministerpräsident in die neue grün-schwarze Landesregierung wechseln. Deswegen kandidierte der 38-jährige Hagel nicht erneut als Fraktionsvorsitzender.
Vogt sitzt erst seit einer Legislaturperiode im Landtag und vertritt den Wahlkreis Bietigheim-Bissingen. Er ist 40 Jahre alt, Kfz-Technikermeister und Vater von drei Kindern.
Vogt ist seit 2008 CDU-Mitglied, ist Landesgeneralsekretär der Partei und gilt als enger Vertrauter Hagels – damit gilt es als unwahrscheinlich, dass er die Fraktion als Gegenpol zur neuen Landesregierung aufbaut, in der Hagel sitzt.
Vogt hatte die Kampagne für die Landtagswahl als Generalsekretär organisiert und besitzt dem Vernehmen nach viel Rückhalt vor allem bei den erstmals gewählten CDU-Abgeordneten. Allerdings zeichnet er auch verantwortlich für die Kampagne, die nicht so recht zündete.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa