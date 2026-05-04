Wolfgang Grupp gibt Revolver nach Suizidversuch ab: "Mein Sohn hat ihn unter Verschluss"

Wolfgang Grupp (84) arbeitet wieder regelmäßig in seinem Unternehmen mit. © Marijan Murat/dpa

"Mein Revolver, den ich aus Sicherheitsgründen hatte, ist nicht mehr da", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Mein Sohn hat ihn unter Verschluss." Auch seinen Jagdschein habe er nicht mehr.

Der 84-Jährige hatte Mitte vergangenen Jahres einen Suizidversuch öffentlich gemacht. Er habe an Altersdepression gelitten und sich Gedanken darüber gemacht, ob er überhaupt noch gebraucht werde, hieß es in einem Brief an seine ehemaligen Mitarbeiter.

Er bedauere sehr, was geschehen sei, und würde es gerne ungeschehen machen, hatte der Unternehmer geschrieben.

Er habe den Schritt sofort bereut und sprach von einer belastenden Phase nach der Übergabe des Unternehmens, in der er sich vorgemacht habe, nicht mehr gebraucht zu werden, sagte Grupp.

Er nehme inzwischen Medikamente und arbeite weiterhin im Unternehmen mit - wenn auch mit geringerer Belastung.