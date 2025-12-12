Auf dem Weg zum Sportunterricht: Rauch zieht durch Schulbus - 15 Kinder verletzt

Heidenheim a.d. Brenz - Durch Rauch in einem Schulbus sind in Heidenheim an der Brenz 15 Schüler leicht verletzt worden.

Auf dem Weg zum Sportunterricht raucht es plötzlich in einem Bus mit Fünftklässlern an Bord. (Archivfoto) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Mehrere von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele genau, war zunächst unklar.

Die verletzten Schülerinnen und Schüler klagten den Angaben nach vor allem über Atemwegsbeschwerden und Schwindel.