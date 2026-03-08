Landtagswahl in Baden-Württemberg: Özdemirs Grüne krönen "fulminante Aufholjagd"

Stuttgart - Lange galt seine Kandidatur fast schon als aussichtslos, doch nach einem Schlussspurt steht Cem Özdemir (60) vor dem großen Triumph. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liegt er mit seinen Grünen knapp vor der CDU mit Landes-Chef Manuel Hagel (37). Auf dem dritten Platz folgt die AfD , die SPD schafft es nur knapp ins Parlament.

Cem Özdemir (60) und Manuel Hagel (37, CDU) lieferten sich bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen, selbst am Wahlabend. © Uwe Anspach/dpa

"Was für eine fulminante Aufholjagd", sagte Özdemir kurz nach ersten Hochrechnungen, wonach die Grünen hauchdünn vor der CDU landen. Es sei trotz der guten Zahlen aber noch zu früh, um final etwas zu sagen.

"Aber über das, was wir schon wissen, darüber kann man sich wirklich freuen." Gleichzeitig reichte er der CDU die Hand zu einer Neuauflage der Koalition.

"Es muss eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein", betonte Özdemir.

Obwohl die Siegesgewissheit bei den Christdemokraten monatelang groß war, verpassen sie wohl zum vierten Mal infolge den Einzug in die Staatskanzlei.

Spitzenkandidat Hagel sollte das Comeback der Südwest-CDU verkörpern - doch muss nun verantworten, auf den letzten Metern einen massiven Umfrage-Vorsprung verspielt zu haben.

Der 37-Jährige kündigte vor Anhängern bereits an, die Verantwortung für das Ergebnis zu tragen.