Traktor kippt im Weinberg um: Mann stirbt trotz Hilfe

Ludwigsburg - Ein 84-Jähriger ist in Ludwigsburg unter seinem Traktor begraben worden und an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der Mann sei für Arbeiten an einem Weinberg oberhalb der Heimengasse gewesen, teilte die Polizei mit.

Als er den "sehr steilen Hang" hinunterfuhr, geriet sein Fahrzeug am Montag ins Rutschen. Als der 84-Jährige nach links lenkte, sei der Traktor umgekippt.

Der Mann habe es noch geschafft, mit Hupen auf seine Notlage aufmerksam zu machen: Passanten bemerkten ihn und wählten den Notruf. Die Feuerwehr befreite den Mann.