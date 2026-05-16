Ausschreitungen und Festnahmen bei Amateur-Kick: Polizistin und mehrere Fans verletzt

Karlsruhe - Szenen der Gewalt haben am Samstagnachmittag die Oberliga-Partie zwischen der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC und dem SSV Reutlingen überschattet.

Am Rande des Fußballspiels in Karlsruhe kam es am Samstagnachmittag zu Ausschreitungen. © Samuel Bader / EinsatzReport24

Kurz vor Anpfiff des Amateur-Kicks in Baden-Württemberg, gegen 15.20 Uhr, lieferten sich mehrere Fans aus beiden Lagern eine körperliche Auseinandersetzung, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe gegenüber TAG24 erklärte.

Im Zuge der Ausschreitungen vor dem Badenia-Stadion an der Stutenseer Alleee wurden drei Fans sowie eine Polizeibeamtin verletzt. Mehrere Randalierer wurden festgenommen.

Weitere Details will die Polizei im Laufe des Abends bekanntgeben. Augenzeugen berichten unterdessen von Massenschlägereien, vermummten Fans und fliegenden Gegenständen.

Da beide Fanlager als rivalisierend gelten, betonte der Polizeisprecher, dass die Einsatzkräfte entsprechend vorbereitet waren und unmittelbar eingreifen konnten.