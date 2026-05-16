Mini-Bagger kippt um: Arbeiter eingeklemmt und schwer verletzt

Backnang - Schlimmer Arbeitsunfall im Rems-Murr-Kreis! In Backnang wurde ein 40-Jähriger am Freitag durch einen Mini-Bagger schwer verletzt.

Der Bagger-Fahrer wurde unter seinem Arbeitsgerät eingeklemmt. (Symbolfoto) © 123RF/saianoo

Der Mann war laut Polizei Aalen mit seinem Gefährt gegen 18.10 Uhr in der Nähe des Elly-Heuss-Knapp-Weges zu Gange.

An einem Hang habe der 40-Jährige die Kontrolle über den kleinen Bagger verloren und kippte um.

Dabei sei der Arbeiter aus dem Bagger gefallen und im Anschluss unter dem schweren Gerät eingeklemmt worden.



