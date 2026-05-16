Mini-Bagger kippt um: Arbeiter eingeklemmt und schwer verletzt
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Backnang - Schlimmer Arbeitsunfall im Rems-Murr-Kreis! In Backnang wurde ein 40-Jähriger am Freitag durch einen Mini-Bagger schwer verletzt.
Der Mann war laut Polizei Aalen mit seinem Gefährt gegen 18.10 Uhr in der Nähe des Elly-Heuss-Knapp-Weges zu Gange.
An einem Hang habe der 40-Jährige die Kontrolle über den kleinen Bagger verloren und kippte um.
Dabei sei der Arbeiter aus dem Bagger gefallen und im Anschluss unter dem schweren Gerät eingeklemmt worden.
Mit schweren Verletzungen musste der 40-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Feuerwehr aus Backnang sicherte die Unfallstelle mit acht Kameraden ab.
Titelfoto: 123RF/saianoo