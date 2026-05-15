Völlig verrückt oder einfach zeitgemäß? Hier könnt Ihr spontan heiraten

Leinfelden-Echterdingen - Spontanität liegt voll im Trend. Hochzeiten hingegen werden häufig lange im Voraus geplant. Wie passt das zusammen? Das Standesamt und die evangelischen Kirchen in Leinfelden-Echterdingen bieten am 13. Juni spontane Trauungen an.

Von wegen lange geplant: Kurzentschlossene können sich in Leinfelden-Echterdingen die Ringe anstecken. © Silas Stein/dpa

Spontan heiraten klingt wie Las Vegas? In Leinfelden-Echterdingen im Landkreis Esslingen ist das auch möglich.

Beim sogenannten "TraufestLE" können sich alle bereits standesamtlich verheirateten Paare zwischen 10 und 15 Uhr kirchlich trauen lassen, teilt die Evangelische Kirche in Bernhausen mit.

Für die Trauung stehen mehrere Pfarrer aus Leinfelden-Echterdingen in der Stephanuskirche zur Verfügung und sind spontan zu Trauungen bereit.

Vor dem Traugottesdienst führt ein Pfarrer ein Gespräch mit dem Paar und führt im Anschluss den feierlichen Gottesdienst durch.

Paare, die noch nicht standesamtlich verheiratet sind, können das sogar ebenfalls am 13. Juni tun. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen bietet für Kurzentschlossene standesamtliche Hochzeiten an. Die Anmeldung muss bis zum 29. Mai erfolgen.