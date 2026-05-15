Völlig verrückt oder einfach zeitgemäß? Hier könnt Ihr spontan heiraten
Leinfelden-Echterdingen - Spontanität liegt voll im Trend. Hochzeiten hingegen werden häufig lange im Voraus geplant. Wie passt das zusammen? Das Standesamt und die evangelischen Kirchen in Leinfelden-Echterdingen bieten am 13. Juni spontane Trauungen an.
Spontan heiraten klingt wie Las Vegas? In Leinfelden-Echterdingen im Landkreis Esslingen ist das auch möglich.
Beim sogenannten "TraufestLE" können sich alle bereits standesamtlich verheirateten Paare zwischen 10 und 15 Uhr kirchlich trauen lassen, teilt die Evangelische Kirche in Bernhausen mit.
Für die Trauung stehen mehrere Pfarrer aus Leinfelden-Echterdingen in der Stephanuskirche zur Verfügung und sind spontan zu Trauungen bereit.
Vor dem Traugottesdienst führt ein Pfarrer ein Gespräch mit dem Paar und führt im Anschluss den feierlichen Gottesdienst durch.
Paare, die noch nicht standesamtlich verheiratet sind, können das sogar ebenfalls am 13. Juni tun. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen bietet für Kurzentschlossene standesamtliche Hochzeiten an. Die Anmeldung muss bis zum 29. Mai erfolgen.
Voraussetzung für spontane Trauung
- Die Urkunde über die standesamtliche Eheschließung muss vorgelegt werden.
- Mindestens ein Ehepartner muss evangelisch sein.
- Die Urkunde über die Kirchenmitgliedschaft kann auch nachgereicht werden.
Spontane Trauungen sind für alle gedacht, die Gottes Segen für ihre Ehe wünschen. Viele Paare wünschen sich nach der standesamtlichen Trauung eine kirchliche, doch manchmal kommt etwas dazwischen. Ein Umzug, ein Kind oder ein Arbeitsplatzwechsel - und plötzlich ist keine Zeit mehr für die Planung der kirchlichen Hochzeit. Es gibt viele Gründe, warum die kirchliche Hochzeit nicht geklappt hat.
Die Kirchen in Leinfelden-Echterdingen wollen spontan Entschlossenen eine einfache Möglichkeit aufzeigen. Beim Traufest können auch Paare, die bereits kirchlich geheiratet haben, sich erneut segnen lassen. Auch Paare, die von auswärts kommen, können sich in Leinfelden-Echterdingen trauen lassen. Gleichgeschlechtliche Paare erhalten ebenfalls in der Peter-und-Paul-Kirche in Leinfelden Gottes Segen.
Das Traufest wird von allen evangelischen Kirchengemeinden in Leinfelden-Echterdingen gemeinsam organisiert. Mitten im historischen Ortskern von Echterdingen liegt die Stephanuskirche. Die Trauungen können entweder im Innenraum der Kirche, im grünen Kirchgarten oder sogar auf dem Kirchturm durchgeführt werden. Der Kirchturm bietet schwindelfreien Paaren eine atemberaubende Sicht über die Fildern.
Titelfoto: Silas Stein/dpa