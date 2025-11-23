Auto und Radfahrer krachen zusammen - Mann schwer verletzt im Krankenhaus

Ilvesheim - Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der L 597 zwischen Mannheim -Wallstadt und Ladenburg ein Unfall - ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. © PR-Video

Wie die Polizei berichtete, war ein 71-jähriger Radfahrer gegen 13.30 Uhr auf der Landstraße unterwegs.

Offenbar wollte er die Straße nur überqueren, doch durch Unachtsamkeit erfasste ihn ein 25-jähriger Autofahrer, der in Richtung Ladenburg unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurde der Rentner schwer verletzt und umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber kam ebenfalls zum Einsatz.

Der Verkehr wurde während der Rettungsmaßnahmen für rund zweieinhalb Stunden umgeleitet - die Straße war komplett gesperrt.