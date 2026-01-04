Verletzter Schwan sorgt für Rettungseinsatz auf A7

Kirchdorf an der Iller - Ein verletzter Schwan ist von der Fahrbahn der A7 an der bayerischen Grenze im Landkreis Unterallgäu gerettet worden.

Das Tier habe auf der Straße gelegen und habe sich nicht mehr bewegt, teilte die Polizei mit. Wodurch der Schwan verletzt wurde, konnten die Ermittler vorerst nicht sagen.

Die Polizei sperrte die A7 in der Nähe von Kirchdorf an der Iller (Kreis Biberach) und fing den Vogel gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk (THW) ein.

Anschließend wurde der Vogel in eine Tierklinik gebracht.