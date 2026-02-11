Bahn-Mitarbeiter entdeckt verdächtigen Gegenstand: Zugstrecke gesperrt
Von Kathrin Löffler
Mannheim - Wegen einer Spielhandgranate haben Bahnreisende bei Mannheim Einschränkungen in Kauf nehmen müssen.
Ein Mitarbeiter der Bahn hatte am Mittwochvormittag bei Mannheim-Neckarau einen Gegenstand gefunden, wie die Bundespolizei mitteilte.
Anfangs konnte nicht ausgeschlossen werden, dass dieser gefährlich ist.
Spezialkräfte der Bundespolizei hätten ihn untersucht und festgestellt, dass es sich um eine Spielhandgranate handelt, wie sie beispielsweise bei Soft-Air-Veranstaltungen zum Einsatz komme.
Die Strecke zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und Schwetzingen war wegen des Polizeieinsatzes am Vormittag gesperrt gewesen.
Inzwischen können die S-Bahnen dort wieder regulär verkehren.
