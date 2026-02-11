Bahn-Mitarbeiter entdeckt verdächtigen Gegenstand: Zugstrecke gesperrt

In Mannheim wurde eine Zugstrecke gesperrt, nachdem ein Bahn-Mitarbeiter einen verdächtigen Gegenstand entdeckt hat.

Von Kathrin Löffler

Mannheim - Wegen einer Spielhandgranate haben Bahnreisende bei Mannheim Einschränkungen in Kauf nehmen müssen.

Spezialkräfte hatten den Gegenstand untersucht.  © Priebe/pr-video

Ein Mitarbeiter der Bahn hatte am Mittwochvormittag bei Mannheim-Neckarau einen Gegenstand gefunden, wie die Bundespolizei mitteilte.

Anfangs konnte nicht ausgeschlossen werden, dass dieser gefährlich ist.

Spezialkräfte der Bundespolizei hätten ihn untersucht und festgestellt, dass es sich um eine Spielhandgranate handelt, wie sie beispielsweise bei Soft-Air-Veranstaltungen zum Einsatz komme.

Es hatte sich um eine Spielzeug-Handgranate gehandelt.  © Priebe/pr-video

Die Strecke zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und Schwetzingen war wegen des Polizeieinsatzes am Vormittag gesperrt gewesen.

Inzwischen können die S-Bahnen dort wieder regulär verkehren.

Titelfoto: Bildmontage/Priebe/pr-video (2)

