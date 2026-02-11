Bahn-Mitarbeiter entdeckt verdächtigen Gegenstand: Zugstrecke gesperrt

Mannheim - Wegen einer Spielhandgranate haben Bahnreisende bei Mannheim Einschränkungen in Kauf nehmen müssen.

Spezialkräfte hatten den Gegenstand untersucht. © Priebe/pr-video

Ein Mitarbeiter der Bahn hatte am Mittwochvormittag bei Mannheim-Neckarau einen Gegenstand gefunden, wie die Bundespolizei mitteilte.

Anfangs konnte nicht ausgeschlossen werden, dass dieser gefährlich ist.

Spezialkräfte der Bundespolizei hätten ihn untersucht und festgestellt, dass es sich um eine Spielhandgranate handelt, wie sie beispielsweise bei Soft-Air-Veranstaltungen zum Einsatz komme.