Vor AfD-Wahlkampf: Mutmaßlicher Buttersäure-Angriff

Freiburg - Unbekannte haben vor einer Wahlkampfveranstaltung der AfD übelriechende Substanzen in einem Freiburger Bürgerhaus verteilt.

Die Feuerwehr säuberte das Bürgerhaus nach dem mutmaßlichen Buttersäure-Anschlag. © Nick Kauz / EinsatzReport24

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Buttersäure handelte, wie eine Sprecherin sagte. Die AfD-Veranstaltung soll am Abend aber wie geplant dort stattfinden.

Ein gesundheitliches Risiko bestehe nicht, teilte die Stadt Freiburg mit. Die Feuerwehr hat das Bürgerhaus gesäubert. Für den Nachmittag ist auch eine Gegenkundgebung zu der Veranstaltung der AfD angemeldet.

Die Stadt erwartet eine vierstellige Zahl von Demonstrationsteilnehmern.