Vor AfD-Wahlkampf: Mutmaßlicher Buttersäure-Angriff

In Freiburg haben Unbekannte eine übelriechende Substanz vor einem Bürgerhaus verteilt. Der Vorfall stand ofenbar mit einer AfD-Veranstaltung in Verbindung.

Freiburg - Unbekannte haben vor einer Wahlkampfveranstaltung der AfD übelriechende Substanzen in einem Freiburger Bürgerhaus verteilt.

Die Feuerwehr säuberte das Bürgerhaus nach dem mutmaßlichen Buttersäure-Anschlag.
Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Buttersäure handelte, wie eine Sprecherin sagte. Die AfD-Veranstaltung soll am Abend aber wie geplant dort stattfinden.

Ein gesundheitliches Risiko bestehe nicht, teilte die Stadt Freiburg mit. Die Feuerwehr hat das Bürgerhaus gesäubert. Für den Nachmittag ist auch eine Gegenkundgebung zu der Veranstaltung der AfD angemeldet.

Die Stadt erwartet eine vierstellige Zahl von Demonstrationsteilnehmern.

Buttersäure ist eine farblose Flüssigkeit, die für ihren unangenehmen, extrem beißenden Geruch bekannt ist. Oft wird er mit Erbrochenem oder Fäulnis verglichen.

