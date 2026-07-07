Kostenfalle Autobahn: So viel günstiger tankt es sich im Südwesten außerhalb

München/Stuttgart - Wer nicht an der Autobahn tankt, sondern hinter der nächsten Ausfahrt, kann in Baden-Württemberg laut ADAC besonders viel sparen.

Von der Autobahn abfahren lohnt sich laut ADAC, besonders in Baden-Württemberg. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

An Autobahntankstellen im Südwesten war Superbenzin der Sorte E10 im Durchschnitt 40 Cent pro Liter teurer, wie der Verkehrsclub mitteilt. Diesel war demnach um 37 Cent pro Liter teurer.

Zum Vergleich: Im bundesweiten Durchschnitt waren es sowohl bei E10 als auch bei Diesel 33 Cent pro Liter. Auf einen Tank mit 50 Litern gerechnet sind das 16,50 Euro. In Baden-Württemberg lag die Differenz bei dieser Tankgröße bei 20 Euro (E10) und 18,50 Euro (Diesel).

Die Erhebung zeige "ganz deutlich", dass es sich lohne "zum Tanken die Autobahn zu verlassen und eine nahegelegene Tankstelle neben der Autobahn anzusteuern".

Die bundesweit teuersten Autobahntankstellen waren bei Diesel sogar 47 Cent teurer als der Durchschnitt abseits der Autobahn. Bei Super E10 waren es 44 Cent.

Es gab allerdings auch das Gegenteil: Die günstigste Autobahntankstelle verlangte sogar ein paar Cent weniger als der bundesweite Durchschnitt der Straßentankstellen. Bei ihr handelt es sich laut ADAC aber um einen Sonderfall.